FESTIVAL EXPLOSION DU RIRE – Le rire et tous ses corollaires s’exprimeront à la sauce du “comic’s”

L’événement “Festival de l’explosion du rire” qui se déroulera dans la capitale du 10 au 31 mars, va être une bouffée d’humour et de dérision à respirer à pleins poumons. C’est une première dans la capitale puisque le festival de l’explosion du rire, qui se tiendra en presque 21 jours dans la capitale, se déclinera en plusieurs thèmes de rire, bandes dessinées, des regards croisés et satiriques avec le tournoi mondial des nations francophones du Chocolat. C’est ce qui a été présenté avant-hier à l’Hôtel de Ville. Cet événement d’envergure va se baser sur le thème de l’humour et de la dérision. Une idée qui est née de la complicité entre l’ambassadeur de Suisse à Madagascar, Chasper Sarott, et Claude Stadelmann, cinéaste. Pour ce faire, il sera marqué de prime abord par la présence de l’explosion Plonk & Replonk à Tana. Il s’agit d’un regard croisé entre La Suisse et Madagas­car, dont la présence de dix bédéistes illustrateurs

malgaches, avec un gros clin d’œil de Myriam Merch avec son lémurien et sa banquise. Une grande exposition rétrospective de Plonk et Replonk-Bébert va être mise en exergue. Onze

grandes toiles correspondantes seront exposées, chacune sur un thème : “ Sports et loisirs”, “Nature et Écologie”, “Suissitude”, etc.. Les toiles thématiques seront exposées dans le Grand Hall

d’entrée de l’Hôtel de Ville d’Antananarivo. “ Les toiles seront installées en fonction de l’espace et des surfaces disponibles. Une sélection est envisageable dès le moment où elles évoquent chacune un thème, un peu comme les autres chapitres d’un livre. Une structure comme un labyrinthe pourrait être aménagée, proposant ainsi un voyage à rebrousse-poil à travers les arcanes de l’Helvétie.

De rire à Chocolat…

À l’exposition Plonk & Replonk s’ajoute “ Dis-moi où ça gratte ! “. Il s’agit de la participation de bédéistes et illustrateurs malgaches. Dix auteurs malgaches vont participer à “cette partie de rire .“ La réunion d’une palette de sensibilités, plus colorées, et des meilleurs protagonistes du dessin de la presse, BD et illustration à Madagascar, sera particulière. Pour couronner le tout, le festival va se démarquer par une touche un peu plus sucrée. Le plus grand tournoi des cinq nations francophones de Chocolaterie se déroulera. De ce fait, une dégustation à l’aveugle à été annoncée dans le cadre de l’exposition, avec la collaboration de maîtres chocolatiers. La Grande Île, la Suisse, la Belgique ainsi que la France et le Congo, vont participer à cette compétition. “ La manifestation se déroulera le 26 mars. Le champion du monde de pâtisserie sera présent à l’occasion du grand tournoi Francophone de Madagascar”, indique Claude Stadelmann de Signe Productions et Plonk & Replonk-Bébert.