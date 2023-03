« Défèrement » du baron de la drogue

Les autorités semblent ne pas vouloir faire une communication officielle sur la suite de l’enquête du baron de la drogue, Nadun Chinthaka, alias Harak Kata. Ce Sri-lankais dirige une pègre qui distribue de la drogue et des armes dans les Maldives, à Singapour, aux Seychelles, en Malaisie, à Dubaï et sûrement à Madagascar. Les procès-verbaux seraient déjà dressés et ses complices et lui auraient dû être présentés au parquet, à Anosy, hier. Pourtant, des ordres seraient attendus pour pouvoir effectuer le « défèrement», a-t-on indiqué.