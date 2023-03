Les Ankoay hommes 3×3 sont fixés. Le tirage au sort et le partage de chaque poule comportant cinq équipes, a été publié hier, dans la page Facebook de la Fédération malgache de basketball. Madagascar a hérité de la poule A la plus relevée de toutes. La Serbie, la France, l’Allemagne, le Brésil sont les adversaires qui attendent les quatre garçons malgaches en la personne de Livio, Elly, Arnol et Fiary. Au dernier classement mis à jour par la Fiba en date de 8 mars, la Serbie est numéro un mondial et caracole en tête avec ses 10 374,7 points. La France est huitième mondiale avec 3 019,1 points suivie par l’Allemagne en neuvième position avec ses 2 317,6 points. Quant au Brésil, il est au 36e rang mondial, totalisant 575,9 points tandis que Madagascar occupe la 69e place mondiale avec ses 215,5 points. Sur le papier, les protégés de Jean de Dieu Randria­narivelo, coach de l’équipe nationale Ankoay, n’ont aucune chance devant ces grands pays du basketball. Sur le terrain, tout peut arriver car en basketball 3×3, la rapidité et le tir de précision comptent beaucoup et pourront faire la différence. Avec les expériences de nos quatre porte-fanions (victoire aux jeux africains, cham-pionnat d’Afrique l’année dernière), ils pourront tirer leur épingle du jeu et créer la surprise. « Pour faire quelque chose d’inoubliable en Autriche, les joueurs malgaches de basketball 3×3 doivent faire un parcours sans faute et mettre au point leur tir avec précision quel que soit l’angle, surtout le lancer franc car rater un panier en basketball peut coûter cher au décompte final. Enfin, le temps passe vite donc il faut établir un écart dès la première possession de la balle », confie Mamitiana Rasoloarison, supporteur de l’équipe nationale Ankoay 3×3 sénior homme.