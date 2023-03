3X3 MONDIAL FÉMININ – Les Ankoay dames en quête de qualification

Les joueuses de l’équipe nationale malgache Ankoay senior dames de 3×3 connaissent maintenant leurs futures adversaires pour le tournoi de barrage qualificatif pour la Coupe du monde qui aura lieu dans la ville d’Eilat les 6 et 7 mai prochains. Eilat est une ville portuaire qui se situe la plus au sud du pays. Les six pays participants au tournoi de barrage, l’Australie, la Colombie, la République Tchèque, Israël, Madagascar et la Suisse ont été divisés en deux poules A et B. Madagascar hérite de la poule A avec l’Australie et la République Tchèque. Dans la poule B se trouvent Israël, le pays hôte, la Colombie et la Suisse. « Ce qui attend l’équipe nationale féminine Ankoay de 3×3 en Israël n’est pas du tout une partie de plaisir. La formule de la rencontre est une poule triangulaire où chaque pays jouera deux rencontres. Ensuite il y aura la phase de demi-finale et la finale. Pour se qualifier, il faut entrer dans le dernier carré et chercher au moins la troisième place », confie Angelot Razafiarivony, le DTN de la Fédération malgache de basketball. La FMBB ne laisse pas au hasard la préparation de l’équipe nationale féminine, ni l’équipe masculine qui a déjà eu la qualification pour la Coupe du monde. Les deux équipes nationales s’entraînent ensemble. Le weekend dernier, l’événement de basket-ball Alley Hoop 3×3 organisé par la Radio des Jeunes (RDJ) a été le bienvenu car il s’est révélé un test grandeur nature pour les deux équipes nationales Ankoay. Les deux équipes nationales ont été bien secouées mais elles sont sorties vainqueures.

57e mondiale

Sur le dernier classement mondial paru le 8 mars sur la page de FIBA 3X3, Mada­gascar est à la 57e place mondiale avec 79 points tandis que l’Australie se positionne à la 56e mondiale avec ses 79.6 points. La République Tchèque est la mieux classée car elle figure dans le top 20 mondial, seizième (471,9 points) suivie par Israël (17ème avec 353,6 points). La Suisse se trouve dix-neuvième mondiale avec 333.3 points tandis que la Colombie se range au 64e rang mondial avec 53.6 points. « Par rapport à ce classement, sur le papier, Madagascar est cinquième sur les six pays en lutte pour les trois places restantes. Sur le terrain, Madagascar peut créer la surprise et il faut tenter le tout pour le tout car au moins, la troisième place est à notre portée », confie Nirisoa Rafali­malala, fervent supporteur de l’équipe nationale Ankoay 3×3, en provenance d’Amba­tondrazaka.