Épargne et prêt – M-Baobab le nouveau menu du money banking

Une collaboration prometteuse. Présentée hier au Radisson Blu d’Akorondrano par les dirigeants d’Orange Madagascar et de Baobab Banque Madagascar, M-Baobab, offre une gamme de services alliant téléphonie mobile et établissement financier. Dans toutes leurs déclinaisons. Comme quoi, les grands esprits se retrouvent.

« Lancée en 2010, la solution de mobile money Orange Money a permis à des millions de malgaches bancarisés ou non de pouvoir déposer, retirer, transférer de l’argent et payer simplement depuis leur téléphone portable, en toute sécurité. Premier partenaire d’Orange Money pour la liaison bancaire et l’interopérabilité, Baobab Banque Madagascar s’associe à nouveau avec Orange Money en déployant le service Mbaobab. Le service offre la possibilité d’épargner et d’obtenir un prêt directement depuis son mobile» a mentionné Frédéric Débord, directeur général d’Orange Madagascar.

« Le service M-baobab est facilement accessible, simple d’utilisation, sans restriction géographique, ni dossier papier requis. Pour y souscrire, il suffit d’être client d’Orange Money et ainsi commencer à épargner et effectuer une demande de prêt. L’accès aux fonds épargnés est disponible à tout moment, de manière simple et sécurisée. Ce service contribue à accroitre l’inclusion financière à Madagascar et permet à chacun d’épargner pour l’avenir, emprunter pour investir ou encore gérer un imprévu » soutient Hughes Bonshe Matabelo, directeur général de Baobab Banque Madagascar.

M-baobab est aujourd’hui la seule offre de nanocrédit avec un délai de remboursement extrêmement compétitif, élargi à 60 jours. Un délai qui répond aux problématiques économiques mais aussi sociales des utilisateurs. Les utilisateurs de M-baobab pourront bénéficier d’un prêt allant de 1.000 ariary à 500.000 ariary, un plafond qui devrait être rapidement augmenté. Le prêt M-baobab offre une flexibilité de remboursement, à un taux transparent et compétitif de 10%.

La capacité de résilience des populations les plus vulnérables passe par une facilité d’épargne et un accès rapide à des fonds sécurisés en tout temps. Accessible directement depuis le téléphone mobile du client, le compte épargne Mbaobab est ainsi rémunéré à un taux annuel de 3%. C’est une des composantes du « droit à l’épargne », auquel Orange Money contribue avec ses différentes offres.

Par l’intermédiaire des 15.000 cash point du réseau de distribution d’Orange Money, M-baobab met à la portée des personnes issues des zones les plus enclavées la possibilité de bénéficier des services financiers en relaisdes banques et des Institutions de microfinances (IMF).

Avec une souscription totalement à distance, M-baobab facilite l’accès aux personnes non bancarisées à des services de prêts et d’épargne rémunérée. Orange Money et Baobab Banque contribuent ainsi conjointement aux objectifs d’inclusion financière à Madagascar.

« À travers ce service supplémentaire, Orange Money Madagascar consolide sa stratégie en faveur de l’inclusion financière. Avec le support de la CSBF et de ses partenaires, Orange Money continue d’apporter à ses clients un service de proximité, accessible partout dans le pays, et contribue à désenclaver des régions où les banques et les Instituts de micro finances restent peu présents » souligne Fréderic Débord.