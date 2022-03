Entreprises franches – Le MICC à l’écoute du GEFP

Productions fortement axées sur les exportations, les entreprises franches font partie de celles qui ont touchées par le Covid-19. Le Groupement des Entreprises Franches et Partenaires (GEFP) dirigé par Hery Lanto Rakotoarisoa a rencontré le ministre de l’Industrialisation, du commerce et de la consommation, Edgard Razafindravahy. Le MICC reste à l’écoute du GEFP qui a apporté quelques points sur leurs activités. Il s’agit notamment de simplifications, d’allégements et d’améliorations techniques et administratives pour les membres du GEFP. Le ministre a exprimé sa volonté de les aider pour le développement économique du pays. Le GEFP assure environ 150 000 emplois.