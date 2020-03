Savate boxe française – Joseph Randrianasolo récupère son fauteuil de DTN

Un retour qui promet. La Fédération Malgache de la Savate Boxe française et disciplines associées a tenu une assemblée générale extraordinaire ce dimanche, dans la salle de réunion, du ministère de la Santé publique à Ambohidahy. AGE organisée à la suite de plusieurs publications dans les journaux l’an passé, à propos de la discorde au sein de la fédération, surtout concernant l’absence d’activité de ses dirigeants. À l’issue de l’AGE, le comité exécutif de la fédération présidée par Rivo Campa Amedé, avec les huit ligues régionales présentes sur les dix existantes, a désigné à l’unanimité Maitre Joseph Randrianasolo au poste du directeur technique national. Il succède ainsi à l’ancien DTN, David Mickaël.

«Nous avons dû réagir et organiser cette réunion extraordinaire après concertation entre techniciens, athlètes de haut niveau et dirigeants», indique Joseph Randrianasolo. Il avait déjà occupé le fauteuil de directeur technique national et aussi le poste d’entraineur national, de1997 jusqu’au début des années 2000. «Ma mission est de redorer le blason de la savate boxe à Madagascar. Je vais donner le maximum pour que nous puissions nous illustrer de nouveau à partir de cette année sur la scène internationale », précise maitre Joseph Randria­nasolo.

Madagascar a toujours brillé depuis la fin des années 90, pour ne citer que quelques différents sacres, dont le titre de champion du monde ravi par Parfait Rakotonin­driana en 1997, un autre continental la même année, suivis des deux titres mondiaux signés Parfait et Lydia en 1999. Les jeunes avaient, par la suite, suivi leurs traces en rajoutant trois titres de champions d’Afrique en 2001, un autre de champion du monde et trois vice-champions du monde en 2011. Ce faiseur de champions avait justement assisté au mois de novembre à l’assemblée générale de la Fédération internationale à Perpignan, en France, où il avait rencontré le président de la Fédération française et vice-président de la Fédération internationale de savate boxe. Celui-ci avait promis de soutenir la Fédération malgache dans le cadre de la promotion de la discipline.

«Nous avons plusieurs sorties en vue cette année, entre autres la Coupe de l’océan Indien en juin à La Réunion, le championnat d’Afrique au mois d’octobre au Cameroun, et le championnat du monde en Europe au mois de novembre », annonce-t-il. Le championnat de Madagascar qui sera normalement décentralisé, aura lieu au mois de mai.