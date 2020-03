Rugby féminin – FTM prend sa revanche face à 3FB

Point final de la phase de poule du championnat de Madagascar de rugby à XV féminin. En formule poule unique, la dernière journée s’est tenue ce dimanche, au stade Makis à Andohatapenaka. Deux sur les trois rencontres au programme ont eu lieu. Le SC Besarety, leader provisoire, écrase FTVL sur un score fleuve de 64 à rien. SabNam, de son côté, bat par forfait RCTS de Soavimasoandro qui a quitté le championnat précocement. Un match de défi hors championnat, entre 3FB et FT Manjakaray, a aussi été à l’affiche de la journée d’hier. 3FB avait battu les rugbywomen de Manjakaray, lors de leur affrontement comptant pour la phase éliminatoire. Hier, ces dernières ont pris leur revanche et ont remporté la victoire sur le score de 21 à 19. FTM a déjà mené 14 à 12 à la pause.

Ce match a servi de détection des membres de la sélection nationale en vue de la Coupe d’Afrique des Nations de Rugby à XV. Madagascar débutera contre l’Ouganda en Zambie, au mois de mai. Les Makis dames joueront, ensuite, contre l’Afrique du Sud au mois de juin, puis face à la Namibie au mois de juillet. Pour revenir au championnat, six clubs sur les dix engagés l’ont joué jusqu’à la fin. Quatre formations ont désisté au cours du championnat, «par conséquent, nous envisageons de faire jouer les demi-finales pour les quatre mieux classés», souffle un technicien du Malagasy Rugby. Et dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme, un festival «Get Into Rugby» dédié aux femmes a été organisé dans la matinée.