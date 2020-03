Rencontres du film-court : La 15ème édition s’annonce avec un visuel moderniste

À marquer d’une pierre blanche ce qui s’annonce comme une édition exceptionnelle de la part du comité d’organisation de cette 15ème édition des Rencontres du film-court (RFC). C’est un visuel qui se découvre épuré, sophistiqué, mais par-dessus-tout avant-gardiste, prônant cette évolution constante du cinéma malgache qui illustre ainsi ce festival d’envergure internationale du 17 au 25 avril.

C’est, d’après l’inspiration, la vision et la créativité de l’illustrateur Njaka Ratefinanahary que ce nouveau visuel a vu le jour. Sélectionnée parmi tout un éventail d’autres propositions toutes aussi inédites les unes des autres, sa représentation de la 15ème édition des RFC a ainsi tapé dans l’œil du comité d’organisation. On lui reconnaît une patte graphique très contemporaine, lui qui excelle aussi bien dans la bande dessinée que le « graphic design » et la création de visuels publicitaires. Pour cette fois, la modernité se marie ainsi aux traditions, avec une illustration quasi-futuriste et très numérique des fameux « aloalo », symboles des RFC. La machine est ainsi lancée à plein régime à plus d’un mois des festivités.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que, de part et d’autre, l’impatience se fait déjà pleinement ressentir aussi bien de la part du public que des festivaliers. Fait particulier, d’ailleurs, s’il est d’usage que le privilège d’annoncer officiellement les films sélectionnés lors des RFC revient toujours aux organisateurs, la jeune Rotsy Koloina Andriamanantsoa a emboîté le pas à ces derniers, en ayant déjà annoncé sa sélection dans la catégorie « documentaire » de son œuvre intitulé « ConfidentiElles ». En attendant de découvrir le reste, les RFC invitent le public à être aux aguets sur les réseaux sociaux.