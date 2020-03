Rapatriement – Un étudiant malgache rentre de Chine

L’octroi de dérogation spéciale continue. Un jeune étudiant en provenance de Chine est arrivé à Ivato, hier. Suivant les procédures, une ambulance l’a récupéré à l’aéroport et l’a emmené tout de suite à l’hôpital Anosiala, pour une mise en quarantaine. Les personnes en provenance des pays ayant des cas de coronavirus doivent être isolées à l’hôpital d’Anosiala, le seul hôpital à s’occuper des patients de coronavirus, avant de retourner vers la société. « Il ne présente pas de symptômes de coronavirus, mais il reste juste en observation à l’hôpital, pendant quatorze jour », explique Dr Rado Razafimahatratra, directeur de l’hôpital Anosiala. Depuis la sortie de la note conjointe par le ministère des Affaires étrangères sur l’interdiction de transport de passager en provenance de Chine, douze étudiants ont obtenu une dérogation spéciale. Ces étudiants ont déjà été mis en quarantaine à Anosiala.

Blocage

A part le passeport, le visa, le certificat médical de l’université en Chine est l’une des pièces requises. L’octroi de ce certificat médical reste un blocage pour la plupart des étudiants en Chine, actuellement, selon la communication du ministère de tutelle. Ces étudiants rentrent par leurs propres moyens, car il n’existe pas de vol direct. Ils sont obligés de faire escale dans d’autres pays. Les compagnies aériennes où ils décident de voyager sont avisées par le ministère de Transport, de la météorologie et du tourisme. La note interdisant les compagnies aériennes à ne pas transporter des personnes provenant de Chine est toujours en vigueur. La demande de dérogation spéciale s’applique également aux ressortissants malgaches vivant dans les foyers de coronavirus comme Italie et Iran. La plupart d’entre eux sont des missionnaires, selon le ministère des Affaires étrangères. Pour le moment, aucun cas suspect de coronavirus n’a été détecté dans le pays. Le résultat de l’analyse sur la petite fille de trois ans, qui a été hospitalisée à Anosiala, vendredi, est négatif. D’après le Dr Rado Razafimahatratra, il s’agit d’une simple grippe. « Elle et sa famille sont rentrés chez elles. Il n’est plus probable que sa famille soit touchée par le coronavirus », explique-t-il. Au total, treize personnes sont mises en quarantaine à Anosiala, actuellement dont deux étudiants et onze touristes.