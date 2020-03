Prise de conscience des Malgaches à partir de 1885

Autour du Royaume de Madagascar existent des royautés et des groupes ethniques indépendants. Hormis les Antan­karana, les Antesaka ainsi que les Sakalava (lire précédente Note), on peut également citer les pasteurs du Sud.

Selon les auteurs du livre d’Histoire de Madagascar de 1967, ces derniers sont des guerriers redoutables, «particulièrement instables et turbulents ». Entre les Bara, les Mahafaly, les Antanosy de l’Onilahy, des luttes incessantes éclatent pour la possession des terrains de parcours. « Les Antandroy, très attachés à leur territoire, parviennent à s’y maintenir, tandis que les Masikoro sont définitivement refoulés sur la côte. » Plus pacifiques, les pêcheurs vezo supportent mal leur voisinage.

Les mêmes auteurs précisent qu’aucun regroupement politique, comparable à celui des Hautes-terres, ne s’amorce dans ces régions indépendantes. « C’est le désordre des razzias d’hommes et de bœufs. » Cette lutte des clans proviennent de l’affaiblissement des « monarchies anosyennes », car l’aridité du climat, l’immensité de ces espaces sur lesquels l’homme est rare, les protègent et renforcent leur cohésion.

Ainsi, poursuivent-ils, la révolte des clans roturiers dans le Sud-est du royaume montre que certaines sociétés malgaches sont capables de bouleverser l’ordre traditionnel. L’autorité des fonctionnaires merina décline de plus en plus dans les provinces du royaume, surtout les plus lointaines. En 1894, par exemple, les gouverneurs de Rainilaiarivony ne peuvent empêcher les hommes libres des clans roturiers de se révolter contre les nobles.

Le mouvement est particulièrement violent chez les Antesaka et s’étend très vite à la région limitée par la Matitanana et Taolagnaro. « L’abolition des privilèges s’accompagne souvent, malgré la volonté des gouverneurs, de l’exil des nobles. » Pour conserver les avantages acquis, plusieurs clans concluent les alliances Zafi­mananga et Zafimahavaly chez les Antesaka, et la ligue Ampanabaka dans les pays de la Matitanana contre les nobles antemoro. Cette révolution sociale que les contacts nombreux avec les colons et les commerçants européens ont peut-être précipitée, « ne trouve aucun écho dans les pays voisins ».

Parallèlement, l’impopularité de Rainilaiarivony s’accentue. Le traité de 1885 inaugure une période difficile pour la monarchie et pour le peuple. Cela apparait à beaucoup de Malgaches comme « la consécration d’une défaite ». L’installation des Français dans les villes principales, les concessions de vastes périmètres de terres en sont le signe le plus évident.

Les réactions des Malgaches à la signature du traité sont variées. Pour la majorité, cette nouvelle situation résulte de « la colère ancestrale ». Pour l’élite, cette défaite marque « la faillite du despotisme de Rainilaiarivony » qu’elle tient pour responsable de l’échec des grandes réformes. Des complots s’ébauchent alors dans l’entourage du Premier ministre. De plus, les abus des privilégiés, la corvée, les réquisitions, la lourdeur des impôts mécontentent le petit peuple qui les supporte mal.

« Tous, riches et pauvres, regrettent le passé », en face d’une évolution devant laquelle les uns et les autres se sentent impuissants. «C’est la crise d’une société bouleversée par l’affrontement de deux civilisations. »

Rainilaiarivony n’est pas le seul à être impopulaire, car les Français le sont aussi, indiquent les mêmes auteurs. Les dix années du « Protectorat », de 1885 à 1895, provoquent la frustration des communautés malgaches et enveniment les relations avec les étrangers. Les « exigences » des colons et des commerçants, que le gouvernement ne parvient pas à contenir, exaspèrent l’opinion publique. Des discussions interminables opposent les représentants de la France aux fonctionnaires. L’ambigüité des décisions s’ajoute à la lenteur de l’Administration.

Dans ce contexte, la défaite de 1885 est, de plus en plus, ressentie par les Malgaches comme un malheur collectif. Aussi, « un fort mouvement anti-européen se développe-t-il dans le pays ». Les journaux des colons profèrent des menaces. L’impopularité des Français grandit avec les vexations et la misère, parallèlement à l’impopularité de Rainilai­arivony. « Des heurts se produisent, des attentats. »

Finalement, les colons réclament des soldats pour leur protection. En France, une nouvelle campagne orchestrée par le député de La Réunion, Brunet, se développe pour l’organisation d’une nouvelle expédition militaire.