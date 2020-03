Musique – Zara Rajaona sort « Isika roa »

Une douce ballade romantique qui envoûte aussi bien par sa mélodie acoustique que la mélancolie enivrante qui s’en dégage. C’est ce que la chanteuse de jazz Zara Rajaona a offert aux mélomanes férus de jazz et qui se passionnent particulièrement pour sa musique, hier. Ayant choisi cette journée exclusive dédiée à la gent féminine, la chanteuse a ainsi tenu à rendre hommage à sa passion, plus précisément à cette flamme qui l’anime quand l’amour prend le pas sur ses rêves.

Sobrement intitulé « Isika roa », il s’agit là d’un single inédit qui s’affirme comme les prémices de son « Extended play » (E.P) intitulé « Angovo miabo ». Au chant et à la guitare, l’auteure et compositrice qu’elle est nous envoûte de son récit où le romantisme se sublime d’une dose de nostalgie, mais également de diverses illusions.

Le temps d’une soirée, le temps d’un regard, deux individus se croisent et d’un coup de foudre, ils se laissent envahir par une attirance mutuelle. C’est sur ces mots que Zara Rajaona nous conte une histoire à travers « Isika roa », l’histoire de deux êtres qui se plaisent à rêver d’un amour idyllique, un rêve qui, au lieu de se réaliser, restera malheureusement un simple rêve pour eux. Depuis hier donc, le morceau est aussi bien disponible sur « soundcloud » que sur « youtube » pour tous ceux qui affectionnent les compositions de Zara Rajaona. Aux côtés de la chanteuse, Andoniaina Hasina Rakotoarimalala excelle aussi au saxophone sur ce titre, apportant cette touche jazzy qui sublime la mélancolie du texte en soi.

Avec une voix plutôt grave, perçante et néanmoins grâcieuse, qui n’est pas sans rappeler ses illustres aînées Lalao Rabeson ou Fanja Andriamanantena, Zara Rajaona continue à conquérir la scène. On lui reconnaît d’ailleurs un précédent album intitulé « The tribute », dans lequel elle rend hommage aux légendes du jazz.