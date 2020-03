Moto TT – Hugo Verra signe avec Yamaha

L’écurie Yamaha-Socimex a présenté son pilote officiel, vendredi à Alarobia. Il s’agit du jeune Hugo Verra, qui vient d’avoir 19 ans. Il évoluera au guidon d’une YZF250 flambant neuve.

« C’est la première fois que je roule sur Yamaha. L‘YZF250 est la meilleure à mes yeux, puisqu’elle est légère et maniable comme un vélo. Elle repose sur des suspensions KYB ultra-efficaces et des jantes Excel ultralégers », déclare Hugo lors de sa présentation. « Quant au moteur, il dispose de trois cartographies différentes. Il bénéficie d’une technologie de pointe mise au point par Yamaha. Il peut ainsi être connecté et réglé facilement, via son smartphone, en fonction de son pilotage », poursuit-il.

Après quelques années de discrétion, Yamaha revient sur le devant de la scène aujourd’hui. D’où le choix d’engager un nouveau pilote, pour véhiculer son image. « On travaille sur ce projet ambitieux depuis un an. C’est une grande marque et je suis prêt à m’investir au maximum, afin de la représenter au mieux auprès des nombreux motards qui aimeraient aussi avoir une Yamaha », a ajouté Hugo.

La présentation de vendredi est loin d’être anodine. Elle a été organisée à une semaine des 4 Heures Honda (ndlr : 14-15 mars au SRK d’Imerintsiatosika), la première course qu’Hugo disputera avec sa nouvelle monture.

Il tentera l’aventure en solo: « C’est un énorme challenge. Je veux montrer qu’on n’a pas besoin d’être surentraîné, pour faire les 4h sur une Yamaha ».

Pour l’accompagner dans cette aventure, l’écurie engagera une logistique complète. Elle assure le transport de la moto à chaque séance d’entrainement et à chaque course, mais aussi l’entretien avec plusieurs techniciens. Sans oublier les divers équipements comme les maillots à l’effigie de la marque.

« Je tiens à exprimer ma reconnaissance envers Socimex. Toute cette organisation aide vraiment à réaliser les meilleures performances. Le pilote ne se soucie de rien en dehors de la piste et peut se concentrer à 100% sur la course », a conclu Hugo Verra.