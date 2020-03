Meurtre – Trois assassins jetés à Tsiafahy

L’instruction de l’affaire concernant le viol doublé de meurtre d’une théologienne, à Ambohijanaka Ambohibao, le 23 février, a été bouclée samedi. Les trois pervers impliqués ont été conduits depuis le Parquet, aux environs de 15 heures, vers la maison de force de Tsiafahy, où ils attendront leur comparution à la barre.

La gendarmerie a terminé ses investigations exactement en douze jours après le crime. Elle est parvenue à remonter les traces des scélérats après avoir récupéré le portable de la défunte. D’après les explications reçues, les malfaiteurs ont vendu le téléphone à une fille qui n’a pas hésité à collaborer avec les fins limiers.

Les trois auteurs ont été pris en filature, l’un après l’autre, la semaine passée. Ils ont reconnu l’acte. Tous mariés, ils habitent à Anosisoa Ambohimanarina.

Selon la gendarmerie, ces prévenus se cachaient souvent au cimetière d’Ambohibao où ils ont fumé du cannabis avant de voler des passants. La théologienne, âgée de 67 ans et femme d’un pasteur à la retraite de l’église luthérienne, n’a pas, elle non plus, échappé à leurs griffes. Elle a été abusée et dépouillée de son portable, alors qu’elle rentrait de l’église pour aller à une réunion.