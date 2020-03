L’inépuisable Din Rotsaka reprend du service

Il est de ces artistes dont le nom est tout de suite synonyme d’enchantement et de festivité. Si l’illustre Jaojoby est le Roi du salegy, Din Rotsaka, quant à, lui, en est sans doute le Duc, là où ils sont nombreux également à revendiquer le titre du Prince du salegy. Din Rotsaka lui, qu’on apprécie pour sa grande modestie, continuera à nous enivrer de sa ferveur de la plus simple des manières, mais toujours avec une grande efficacité. S’il se fait rare au-devant de la scène, chacune de ses apparitions reste un événement à part. C’est ainsi qu’il nous prépare une soirée qui promet d’être des plus chaleureuses ce 14 mars à partir de 20h au Bonara Be 67ha. Puissants, tonitruants et galvanisants des leurs premières notes, les tubes de Din Rotsaka feront trembler tout le quartier pour l’occasion.