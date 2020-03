Journée de la femme – WIMS récompense ses pilotes et copilotes

La cérémonie de remise de trophées de la Fédération du Sport Automobile de Madagascar est tombée la veille du 8 mars, cette année. C’était samedi, aux Colon­nades d’Iavoloha.

Pour marquer le coup, Women In Motorsport Mada­gascar a choisi de récompenser toutes les pilotes et copilotes de la gent féminine, sans exception, en plus des coupes offertes par la FSAM. Qu’elles figurent dans la liste des lauréates de la saison 2019 ou qu’elles aient juste participé à une ou plusieurs courses.

« Cette initiative entre dans le cadre de la célébration de la Journée de la Femme. En offrant des trophées et médailles à tout le monde de cette manière, on espère également attirer d’autres femmes à se lancer dans le sport automobile », souligne-t-on du côté de WIMS, durant la cérémonie.

Elles étaient vingt-quatre au total, à avoir été primées. Elles sont issues de différentes disciplines, à savoir rallye, slalom et karting.

L’on y retrouve bien évidemment Koloina Rakoto­malala et Sonia Rakotonirina, sacrées championnes de Madagascar de rallye chez les deux-roues motrices avec leur Citroën Saxo. À elles deux, elles font la fierté du WIMS. C’est la première fois qu’un équipage féminin est couronné, damnant le pion aux autres coureurs masculins.

Preuve que les dames ont bel et bien leur place dans cet univers.