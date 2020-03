Erick Manana annonce le retour d’un trio inédit

Des retrouvailles des plus exceptionnelles se profilent à l’horizon. L’auteur, compositeur et guitariste hors pair qu’est Erick Manana, a annoncé à travers une affiche sur les réseaux sociaux hier le retour du « Trio Vakinadiana ». L’on retrouvra ainsi aux côtés d’Erick Manana, Benny Rabenirainy du groupe Lolo sy ny tariny et Justin Vali. Promesses d’un doux voyage musical où le folk se mariera ainsi avec les rythmiques traditionnelles du terroir malgache donc, le Trio Vakinadiana en émerveillera plus d’un. On attend la suite du programme, mais surtout un concert au pays.