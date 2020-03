Dépôt d’hydrocarbures – Début des expropriations

Effectivité de la délocalisation du dépôt d’hydrocarbures d’Alarobia sur la RN7. La décision de changement d’emplacement du dépôt remonte à 2010, suite à un constat de contrainte de congestion et de sécurité publique. L’enclenchement des procédures administratives de délocalisation a débuté en août 2017. 88 ha seront nécessaires à la Logistique pétrolière pour construire un autre dépôt. Le ministère de l’Aménage­ment du territoire et des travaux publics annonce le début des expropriations dans les fokontany d’Am­boanjobe et d’Ambohin­drazana, dans la commune de Bongatsara, district d’Antananarivo Atsimon­drano, région Analamanga. Des maisons et habitations implantées dans ces zones d’utilité publique seront ainsi démolies. La délocalisation permettra de libérer les capacités de stockage du dépôt de Soanierana qui ne restera qu’un dépôt de fuel oil. Le nouveau dépôt aura une capacité totale de stockage de 60 500m3. Il stocke les cinq principaux produits d’hydrocarbure, le gasoil, l’essence, le pétrole lampant, le jet A1 et le HFO. Le début des travaux de construction proprement dit n’est pas encore communiqué.