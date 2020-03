Athlétisme – Doublé du club Taf

Un événement au féminin. La présidente de la Fédération Malgache d’Athlétisme (FMA), Norolalao Andriamahazo, et ses collaboratrices au sein de l’instance nationale ont pris le micro pour animer l’événement. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme, la commune urbaine d’Antananarivo, en collaboration technique avec la FMA, a organisé un événement sportif dédié aux femmes ce samedi, au stade d’Alarobia. Différentes courses de relais ont été au programme.

Les athlètes du club Taf se démarquent en réalisant un doublé. L’équipe de ce club phare de la capitale, composée de Zo, Haingo, Solange et Marie Rose remporte le trophée du relais medley 100m-200m-300m-400m (2.17.01), devant la formation du Cospn, constituée de Vero, Anoushka, Fanjaliana, Valérie (2.21.4). L’équipe de 3FB alignant Koloina, Ando, Odile, Tiffany complète le podium (2.27.6). Taf remporte aussi la victoire au relais mixte 4x200m. Sa formation constituée par Haingo, Fidèle, Zo et Nolalaina a franchi en premier la ligne d’arrivée (1.34.2) devant Cospn (1.34.8) et la deuxième équipe du Taf (1.35.2).

Au relais inter-écoles 4x150m non licenciés, le lycée J.J. Rabearivelo décroche le trophée (58.1), tandis que l’école privée Nirina se trouve, pour sa part, en deuxième position (59.3) devant le lycée Zohasina (1.01.3). La journée a été aussi marquée par une animation zumba et des démonstrations de self défense et de taekwondo ITF.