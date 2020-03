Antananarivo – La journée de 8 mars marquée par un carnaval

Même si la célébration nationale a été centrée à Toliara, cette année, les femmes d’Antananarivo ont marqué cette journée significative par un carnaval. Elles se sont réunies devant le Parvis d’Analakely, hier. Les institutions, les ministères ainsi que différentes associations des femmes ont envahi l’endroit toute la matinée. Vêtu de chapeau ou des tenues traditionnelles, les femmes se sont démarquées. Etre éduquée, être l’avenir d’un pays, prôner l’égalité du genre et de responsabilité, ces phrases ont été répétées lors de cet évènement, que ce soit de la bouche des participantes, mais surtout dans les chansons animées par Bakomanga et les slams de Caylah. Naina Andrian­tsitohaina, maire d’Anta­nanarivo reconnait, dans son discours, que bon nombre de femmes ne jouissent pas de leurs droits que ce soit dans le foyer, dans les milieux de travail et dans la société. La Commune urbaine d’Antananarivo prend la responsabilité de protéger les vulnérables, dont les femmes. Un pays ne pourrait se développer s’il ne protège pas ses habitants. Le maire d’Antana­narivo a promis de fournir des efforts, afin de mettre en place des centres de doléances pour les femmes.