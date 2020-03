Ambatomanga Imerintsiatosika – Trois morts broyés par un camion

Trois personnes sont décédées, fauchées par un camion, samedi à Ambatomanga Imerintsiatosika, sur la RN1. Deux autres, blessées, sont à l’hôpital.

Pertes en vie humaine. Deux garçons âgés de 10 et 14 ans, et un homme de 25 ans sont tués sur le coup dans un accident de la circulation, samedi à 9h30, sur la RN1, à Imerintsiatosika. Au niveau d’Ambatomanga, au point kilométrique 34+60, un camion venant de l’ouest, de la même direction qu’eux, les a percutés. Deux autres piétons, l’un 6 ans et l’autre 41 ans, ont également été blessés. Ils ont nécessité une évacuation d’urgence vers l’hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona (HJRA).

Le poids lourd, une Mercedes, transportait environ six tonnes de maïs collectées dans le district de Miarinarivo. A presque deux cent mètres des cinq piétons, accompagnant une charrette, ses freins ont lâché. Agité, son chauffeur, âgé de 24 ans, a commencé à klaxonner. Dans le sauve-qui-peut, tous les cinq se sont dispersés, mais c’était trop tard. Le jeune homme au volant n’a pas réussi à les contourner. Trois sont tués sur place, tandis que les deux autres, grièvement touchés.

La carriole avec quelques sacs de riz à bord et les bœufs ont été projetés sur la gauche après le choc. La Mercedes s’est immobilisée sur le long du talus de sa droite.

Enquête

« Le chauffeur se trouve en garde-à-vue pour enquête. Il est enfermé dans la chambre de sûreté de la compagnie, jusqu’à ce qu’il soit traduit au Parquet », explique un officier de la gendarmerie d’Arivonimamo, au téléphone. Selon lui, la brigade de police de la route (BPR) mène l’enquête sur cette affaire.

Deux spécialistes de la direction générale de la sécurité routière (DGSR) d’Antananarivo ont été appelés à se rendre sur le lieu du drame, lors du constat. « Ils ont confirmé que les freins ont lâché. Le papier du véhicule est en règle », précise l’officier.

« Les deux enfants tués habitaient à Ampangabe, seulement à deux cent mètres de l’endroit où s’est produite la tragédie. L’autre adulte, vivait un peu au nord, à Manjaka », rapporte un villageois. Sitôt avisés du drame, le général Maherizo Andriamanana, gouverneur d’Itasy et son équipe sont venus réconforter les familles endeuillées.

Le gouverneur a rappelé la prudence à tous les usagers de la RN1. Il a accentué les préventions que devraient être mises en avant par les forces de l’ordre pour réduire les risques d’accident.