VAN RENS FRANÇOIS – Une bonne année attendue pour l’hôtellerie

La reprise du secteur hôtelier et du tourisme avance pas à pas. Le directeur général des Hôtels Radisson se dit confiant pour une meilleure performance de ce secteur.

Nous sommes plein d’espoir pour les années à venir», a annoncé Van Rens François, Directeur général de Radisson Hotel Group, lors d’une rencontre avec la presse au Radisson Blu, au Tana Water Front Ambodivona, hier. Dans l’optique de la célébration de la première année d’existence des hôtels Radisson dans le pays, le DG dresse un bilan positif mais aussi de nouvelles perspectives par rapport à l’implantation des hôtels sur le marché malgache. Le Cluster general Manager de Radisson Hotel Group fait état d’une meilleure performance financière pour 2022. «En un an d’existence, les résultats sont au-delà de nos espoirs. En termes de taux d’occupation, on a dépassé les 30% pour l’année dernière pour les trois hôtels. Notre prévision pour cette année est de dépasser les 40% », enchaîne-t-il. L’ouverture du ciel malgache aux vols internationaux et la reprise du tourisme ont fait renaître une lueur d’espoir pour le secteur hôtelier dans le pays. «Les résultats sont encourageants puisqu’après l’épisode de la crise sanitaire, nous remarquons une bonne progression avec l’arrivée de plusieurs vols internationaux. Il y a plus de possibilité et un retour positif des clients», renchérit le directeur général. Sur cette lancée, il s’agit de se démarquer sur le marché local avec de nouveaux programmes. «Le programme de fidélité Radisson Rewards est créé en vue de pouvoir offrir des avantages et des points dès le premier séjour. Le programme permet à ceux qui voyagent de profiter de tous les hôtels Radisson du monde entier», lance-t-il.

Délocalisation

L’extension des activités vers d’autres endroits fait partie des perspectives à venir. Pour le cas du groupe Radisson implanté à Madagascar, il s’agit d’étendre sur d’autres endroits que la capitale cette année. «Nous prévoyons de délocaliser vers Nosy Be bientôt. Nous avons prévu aussi d’ériger un nouvel hôtel à la Réunion ce semestre», indique-t-il. Actuellement, ce groupe hôtelier mise sur un emplacement stratégique en vue de pouvoir acquérir de nouveaux clients sur le même marché. «Les hôtels Radisson sont sur une revue de qualité et ils ont une meilleure position sur Trip Advisor. Nous allons engager une rénovation de Tamboho qui, notons-le, avait été mis en place depuis 2009. Un rafraîchissement s’impose pour cette année. Nous avons également un projet de délocaliser des services», annonce le DG. Par ailleurs, miser sur des engagements en matière de responsabilité sociétale des entreprises fait partie des actions à entreprendre cette année. Des initiatives RSE se font remarquer sur plusieurs volets. «Le Groupe s’investit plus dans des actions écoresponsables. Nous sommes en étroite collaboration avec plusieurs partenaires.

Nous pouvons citer une initiative en faveur de l’inclusion dans l’appui des ONG comme Graine de bitumes ou encore les Orchidées Blanches», conclut-t-il.