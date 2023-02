TENNIS – CHAMPIONNAT D’AFRIQUE U18 – Miotisoa Rasendra qualifiée en demi-finale du double

Le championnat d’Afrique de tennis U18 qui se joue actuellement dans la capitale égyptienne, le Caire, entre dans sa quatrième journée ce jour. Il prendra fin jusqu’au 11 février. Au match de double, chez les filles, la paire formée par la Malgache Miotisoa Rasendra avec la Béninoise Gloriana Nahum s’est imposée en 2 sets (6/2 6/0) devant la paire sud-africaine formée par Erin Mckenzie et Mari­louise Van Zyl. Un match dominé de bout en bout par la bande à Miotisoa Rasendra. Le double que Miotisoa Rasendra forme avec la Béninoise Gloriana Nahum, tête de série numéro 3, est une paire qui pourra aller loin si les deux amies ont continué leur démonstration de force hier. En demi-finale, elles joueront contre les Égyptiennes Jermine Sherif et Mariam Atia, tête de série numéro 2, qui ont écarté sur leur chemin la paire tunisienne formée par Nadine Abid et Meriem Ben Ezzedine en 2 sets (6/2 6/2). En simple, notre Miotisoa Rasendra nationale quitte la compétition au stade des huitièmes de finale. Elle a été battue par la Tunisienne Nadine Abid en 3 sets (1/6 6/2 2/6). Dina Razafimahatratra, le coach attitré sur place, a expliqué que Miotisoa Rasendra est passée à côté de son match. Elle a commis trop de fautes et l’adversaire a pris confiance, 1/0 puis 1/6 et 0/2. Des huit jeux d affilée pour la Tuni­sienne. Au second set, elle est devenue plus agressive en changeant de rythme et a gagné en 6/2. Au troisième set, l’adversaire ne s’est pas laissée impressionner et a mené 3/0 tout de suite, 4/1, puis 5/2… « Miotisoa s’est néanmoins donnée à fond pour reveni,r mais cela n’a plus suffi. L’adversaire a déjà réalisé un grand trou avec une grosse marge ». Et Dina Razafima­hatratra conclut: « Miotisoa s’est bien rattrapée en double et avec sa partenaire béninoise elle a des chances d’aller en finale et même de gagner le titre. »