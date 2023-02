SÛRETÉ ET SÉCURITÉ AÉRIENNE – Rolland Ranjatoelina peut devenir le patron de l’Asecna

Une porte de sortie honorable. S’il le veut, Rolland Ranjatoelina , actuel ministre des Transports et de la météorologie, peut devenir le président du conseil d’administration de l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, ASECNA . Pour occuper ce poste, d’une hauteur stratégique, cela va de soi, il devra démissionner du gouvernement. Ce qui pourrait être le déclic attendu du remaniement du gouvernement, évoqué depuis la motion de censure avortée à l’Assemblée nationale au mois de décembre. Son décollage risque quand même d’affaiblir le régime. Il a été présenté dans le quota de l’Avi de l’inoxydable Norbert Lala Ratsirahonana. Le prétendu faiseur de rois mais qui n’a pas pu se faire élire lui-même à la présidentielle anticipée de 1996. Pour Rolland Ranjatoelina, ce serait une aire de dégagement, pour rester dans les lexiques de l’aviation civile. Il a mené une farouche bataille pour faire tomber Madagascar Airlines. Lors de sa conférence de presse du samedi 11 juin 2022 à Anosy, devant le personnel du Groupe Air Madagascar, il a été d’une clarté sans ombre, «Madagascar Airlines n’est qu’un montage financier fictif pour s’accaparer les patrimoines d’Air Madagascar. Je vais sceller son bureau à Ankorondrano dès demain. Si mon attitude déplaît aux dirigeants, qu’ils me destituent de mon poste». Au fil des jours, il a fini par accepter , à contre-cœur, la naissance de Madagascar Airlines. Son atterrissage à l’Asecna arrangerait tout le monde. Du moins sur les écrans des radars.