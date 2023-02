RUGBY – ÉLECTION – Marcel Rakotomalala riposte

Marcel Rakotomalala, président de Malagasy Rugby, est reconduit à sa place par le vote de l’assemblée générale élective qui s’est tenue à Eden Hotel à Toliara au mois de novembre. Après un long temps de silence, Marcel Rakotomalala a réuni quelques organes de presse hier, au siège de Mala­gasy Rugby à Ankorondrano. Il a expliqué que « sa réélection à la tête de Malagasy Rugby au mois de novembre à Toliara, ne doit pas créer un débat. Les représentants du ministère de la Jeunesse et des sports, pour assister à cette assemblée générale élective étaient déjà arrivés à Toliara. Mais une voix venant d’un haut lieu les ont intimés de ne pas assister à l’élection. À vous de voir si ce n’était pas une ingérence ». Et Marcel Rakotomalala de continuer: « Il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. J’ai choisi de parler maintenant et mon équipe est prête à relever le défi pour les quatre années à venir. Le rugby malgache a un programme chargé cette année. Il n’y a aucune place pour les perturbateurs. » Le Comité olympique malgache (COM) est contre toute tentative d’ingérence d’où qu’elle vienne en ce qui concerne le sport en général à Madagascar, et le rugby en particulier. « La politique politicienne ne doit pas y interférer car c’est contraire à la charte du mouvement sportif véhiculé par le COM. Le Comité olympique malgache (COM) a certifié que l’élection à Toliara a suivi les conditions nécessaires pour être validée. Malagasy Rugby a son autonomie et le COM est contre toute pression, surtout politique », conclut-il. Cette année, Madagascar va héberger les compétitions féminines de la Coupe d’Afri­que de rugby à XV et cette coupe d’Afrique est qualificative pour la Coupe du monde de 2025. Quatre grandes équipes africaines vont s’affronter à Madagascar, au mois de mai, à savoir l’Afrique du Sud, le Kenya, le Came­roun et Madagascar. Durant ce point de presse, le président de Malagasy Rugby a présenté le programme d’activité 2023. Nous y reviendrons.