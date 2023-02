ROUTE NATIONALE N°4 – Un pont bailey installé au Pk 377

Les travaux d’installation d’un nouveau pont bailey ou passerelle métallique sur la RN4 au PK 377 dans le fokontany d’Andranofasika, commune rurale d’Ambalajana- komby, sont achevés samedi dernier. La partie droite de la nationale s’était effondrée à ce niveau, si l’on prenait la route en direction de Mahajanga. Un grand trou géant s’était formé et un commençait à ronger tout l’asphalte. Les techniciens du ministère des Travaux publics avec la région Betsiboka ont procédé aux travaux samedi dernier. La circulation des camions et des poids lourds était interdite sauf pour les véhicules légers. Mais un problème se pose pour cette nouvelle infrastructure, car les petites voitures et aussi certains véhicules comme les poids lourds et semi-remorques ont du mal à accéder au viaduc métallique. Des lames métalliques sont nécessaires sur les deux entrées de la passerelle au lieu du sable et des caillasses. On craint aussi une longue file de poids lourds sur cette partie un peu étroite. Ils ne peuvent pas du tout monter sur la plateforme, comme c’était le cas lundi pour un grand camion semi-remorque. À Anjiajia, plus loin, les catégories des grands camions à plateforme sont bloquées depuis quelques semaines car ils ne peuvent pas remonter la pente. Or, ils transportent des marchandises essentielles et vitales pour la ville de Mahajanga.