Reprise probable des cours au lycée Gallieni à Andohalo.

Les élèves du lycée Gallieni à Andohalo vont pouvoir retourner en classe, d’ici peu. Des ententes ont été trouvées entre les enseignants et les proches de l’élève qui a perdu son téléphone à l’école, pendant le cours d’Éducation physique et sportive (EPS). La direction régionale de l’Éducation nationale (DREN) et la circonscription scolaire (Cisco) sont intervenues pour régler ce problème, hier. Les enseignants notent, cependant, qu’ils vont respecter les 48 heures. Demain, ils prévoient d’effectuer une assemblée générale pour rapporter les informations. La reprise des cours est prévue pour lundi.