GESTION DES RISQUES ET CATASTROPHES – L’OMS tente une action de plaidoyer

Dans le cadre de l’accompagnement dans les activités de santé, après le passage de Cheneso, des consultants de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), ont effectué une visite de plaidoyer au gouverneur de la région Boeny, le 31 janvier, à son bureau au bloc administratif d’Am­pisikina. «Outre la visite de courtoisie, le but de notre visite est de faire un plaidoyer auprès du gouverneur de la région Boeny pour un appui en tant que premier responsable. Et de nous accompagner dans les activités de santé dans la réponse à l’urgence, suite aux catastrophes lors du passage de Cheneso, il y a quelques semaines. La réussite des activités dans ce domaine rejoint votre implication», explique Dr Tongna Alain Rodrigue Zoure, consultant de l’OMS Covid-19/PEV, au gouverneur, Mokhtar Andriantomanga. Le consultant de l’OMS a indiqué que ces activités de santé consistent à savoir riposter ensemble, au même moment, pour apporter un appui technique, et agir chacun de son côté. Entre autres, la réponse par la vaccination à la série d’épidémies, en l’occurrence la rougeole, le paludisme et la poliomyélite. Elles peuvent resurgir dans les circonstances actuelles, mais peuvent être prévenues grâce à la vaccination. «Soutenir tous les domaines de développement est de notre devoir et celui de toutes les autorités locales. Nous allons discuter avec la préfecture de Mahajanga pour déterminer les appuis administratifs et autres dans lesquels nous pouvons intervenir en faveur de la santé publique de Boeny. Quand on parle de ripostes aux catastrophes, les activités et les acteurs sont déjà définis dans le plan de contingence. Et au moment opportun, sa mise en œuvre doit être bien coordonnée, sous la direction du Bureau national de gestion des risques et catastrophes», assure le gouverneur.