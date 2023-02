EXAMEN OFFICIEL – Les dates du baccalauréat fixées

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique vient de sortir le calendrier pour l’examen du baccalauréat dans le pays, hier. Le calendrier du ministère indique que les épreuves du baccalauréat se passeront en mi-juillet de cette année. Les épreuves s’étaleront entre le 17 et le 21 juillet pour les épreuves du baccalauréat général et la première partie des épreuves du baccalauréat technologique, technique et professionnel, ainsi que la première partie de l’épreuve théorique de l’EPS. La deuxième partie des épreuves du baccalauréat technologique, technique et professionnel se déroulera les 24, 25, 26, et 27 juillet 2023. Les candidats auront près de 6 mois de préparation à cet examen. Parallèlement, les dates d’inscription pour le baccalauréat ont été annoncées par le ministère de tutelle. L’ouverture de l’inscription au registre a eu lieu depuis lundi 6 février. Les candidats disposent d’un délai de deux mois pour s’inscrire. Les inscriptions seront clôturées le 7 avril 2023. Les dossiers de candidatures retardataires seront irrecevables, passé ce délai. Le ministère l’a précisé. “Aucune dérogation n’est admise pour un dépôt de candidature au-delà de la date prescrite». Contrairement à la dernière session, le timing de préparation sera plus large. Les tarifs relatifs aux droits d’inscription ont été annoncés à 15.000ariary pour les candidats d’école, à 50.000 ariary pour les candidats libres et à 100.000 ariary pour les candidats étrangers.