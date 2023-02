DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE – Le câble haut débit «2 Africa» atterit à Mahajanga

Dans le cadre du développement numérique, le câble internet « 2 Africa », de connexion à très haut débit est arrivé à la petite plage de Mahajanga, samedi dernier.

L’équipe de la Telma, dirigée par son président directeur général, était sur place pour l’installation de ce câble, long de 45 000 km.Les manœuvres ont débuté le samedi 5 février dernier. « C’est très important pour le développement numérique de Madagascar. C’est notamment le plus grand câble historique de toute l’Afrique. Ce câble va être connecté dans les prochains jours. Le 26 février un gros bateau va venir au large de Mahajanga, il va raccorder tout le territoire vers le câble principal et au plus tard au mois d’août, il sera allumé et actif pour toute l’Afrique de l’Est. L’an prochain, nous aurons l’Afrique de l’Ouest connectée. Madagascar dispose déjà d’autres câbles, ce quatrième câble qui arrive à lui seul, une capacité trente fois supérieure à la somme d’autres câbles réunis. Ce qui signifie que concrètement, dans les cinq prochaines années, plus de 80% de la connectivité du pays passera par Mahajanga. Nous préparons ensemble

l’avenir du pays », a déclaré le PDG, Patrick.

« Ce sera un moment historique pour le développement de la technologie numérique dans notre pays et dans l’accomplissement du onzième engagement du Président, qui est la modernisation de Madagascar. Nous devrions être prêts, en particulier les jeunes, à penser à utiliser le produit de ce câble « 2 Africa » pour en profiter beaucoup d’avantages et ne pas l’utiliser seulement pour les réseaux sociaux dont Facebook. On peut même l’exploiter pour bénéficier des enseignements des universités en ligne grâce à la connexion à très haut débit fournie par ce câble 2 Africa. Il est de notre devoir, les autorités, d’accompagner le secteur privé pour apporter le développement. Et, ce selon les directives du président lors du Forum National des Investissements pour l’Émergence de Madagascar l’année dernière», a précisé, le gouverneur Mokhtar Andriantomanga, qui a assisté à l’arrivée du câble.