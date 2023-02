Décès du professeur émérite Emile Ralaisoa Rakotomahanina.

Le plus ancien au grade de professeur s’est éteint. Emile Ralaisona Rakotomahanina a perdu la vie à l’âge de 84 ans, le 7 février. Ce scientifique avait occupé plusieurs postes de l’enseignement supérieur. Il a été recteur de l’université d’Antananarivo, dans les années 90, et recteur de l’université Aceem, pendant 10 ans, de 2008 à 2018. Il a été également nommé à la tête de la direction de l’office du baccalauréat. Les hommages à ce professeur affluent. Ses proches, ses confrères et ses étudiants regrettent ce grand homme.