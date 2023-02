CYCLONE CHENESO – Des aides pour les sinistrés de Maroantsetra

Le ministère de la Justice est au chevet des sinistrés. Il a remis trois tonnes de vivres pour les sinistrés du cyclone Cheneso, dans le district de Maroantsetra, qui a été, fortement, frappé par cette catastrophe, pendant son passage, au mois de janvier. «Les actions sociales font partie de nos priorités, à part les infrastructures. C’est la raison de notre présence ici. Nous apportons des vivres pour les régions Est et Nord-Est. Le chef d’État a enjoint les ministres à ne pas rester dans nos bureaux et à s’activer sur le terrain pour apporter des solutions», déclare François Rakotozafy, garde des Sceaux, samedi, dans le cadre de la remise des dons. Ces trois tonnes de dons sont composées de riz, de savons, de haricots. Le Bureau national de Gestion des risques et de catastrophes (Bngrc) rapporte douze mille personnes sinistrées et trois mille cases inondées dans ce district, dans son dernier point de situation journalière sur les dégâts de Cheneso, à la fin du mois de janvier. François Rakotozafy a présidé une séance de travail avec le personnel du Tribunal de première instance de Fénérive-Est, après la cérémonie de remise de dons.