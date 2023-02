CAMPAGNE DE REBOISEMENT – Nouvelle technique d’arrosage appliquée

La direction interrégionale de l’Environnement de Boeny-Betsiboka innove cette année une nouvelle technique d’arrosage « goutte à goutte ». « Ce système est appliqué afin de revaloriser les déchets, en utilisant des déchets de bouteilles en plastique et de perfuseurs usagés venant des déchets des hôpitaux. La nouvelle technique permet la croissance rapide des plantes », explique le directeur interrégional de l’Environnement, Jimmi Andrianantenaina Plus de trente mille hectares d’arbres et de forêts ont été brûlés dans les régions Boeny et Betsiboka. Les deux-tiers de ces dégâts ont été recensés dans les aires protégées. Telles sont les dernières statistiques données par la direction interrégionale Boeny-Betsiboka, sur la destruction provoquée par les feux de brousse et incendies, ces dernières années. Le lancement officiel de la campagne de reboisement dans la région Boeny, cette année, a eu lieu le vendredi 3 février, à la Station forestière de Marohogo, dans la commune rurale de Belobaka, du district de Mahajanga II. Cette année, quarante huit mille jeunes plants de type d’arbres à croissance rapide et résistant à la chaleur et à la pluie, ont été mis en terre sur une superficie de trente hectares. Des milliers de participants, autorités locales, élus, et membres de différentes entités et associations de l’organisation civile, militaires, étudiants et élèves, ainsi que de simples citoyens ont participé à cette action. « La participation massive de la population est très encourageante. Il s’agit d’une action visant à augmenter la superficie couverte par les forêts, et elle répond à la vision du Président. », précise le directeur du Développement régional de Boeny, Marcellin Randriambololona.