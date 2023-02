BEHENJY – Des dealers en chef appréhendés

Un couple spécialisé dans la vente en gros de cannabis ainsi qu’un dealer notoire se sont faits cueillir par les gendarmes. De la drogue et autres objets compromettants ont été retrouvés.

Démantèlement d’un réseau de dealers par la gendarmerie. En début de semaine, les limiers du poste avancé de la gendarmerie nationale de Behenjy ont effectué une saisie de chanvre indien et ont dans la foulée procédé à l’arrestation de trois suspects. Parmi les personnes arrêtées figurent un couple indiqué comme étant un grossiste de cannabis. Sur base de renseignements, les gendarmes ont réussi à remonter de fil en aiguille jusqu’au chef de famille et son épouse. En travaillant de concert avec le parquet, la gendarmerie a obtenu une perquisition.

En effectuant des fouilles, les éléments du poste avancé de la gendarmerie nationale à Behenjy ont mis la main sur une conséquente quantité de drogue ainsi que d’autres objets et matériels compromettants. Lors de la perquisition, les gendarmes ont saisi deux cent cinquante-quatre rouleaux de chanvre indien prêts à être vendus. Ils ont également retrouvé deux kilos de joint.

D’autres indices relevés lors de la perquisition ont enfoncé le clou, mettant ainsi les gendarmes sur une piste de potentiels actes de banditisme.

Mineur

En effet, les gendarmes ont découvert chez le couple des grigris ainsi que des amulettes, outre une boîte chargeur pour pistolet automatique ainsi qu’un coutelas. Le couple s’est fait cueillir à Amboanjobe Bongatsara. Après leur arrestation, les suspects ont été conduits à la gendarmerie nationale de Behenjy où ils ont été passés en garde à vue pendant les enquêtes préliminaires. Par ailleurs, un autre dealer notoire, tristement connu dans la commune de Behenjy est également tombé dans les mailles des filets tendus par la gendarmerie. L’homme est âgé de quarante-neuf ans. D’après les informations recueillies, ce suspect était déjà surveillance. Ne se doutant pas que les gendarmes le tenaient à l’œil, il continuait à s’affairer à son petit trafic, c’est alors qu’il s’est fait surprendre au moment où il ne s’y attendait le moins. Soumis au feu roulant des questions, le quidam a confié qu’il aurait commencé à toucher à la drogue lorsqu’il était encore mineur. À l’époque, il n’avait que seize ans.