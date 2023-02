ANTANANARIVO – Des riverains se mobilisent pour réhabiliter des routes

Des habitants d’Antananarivo-ville se portent volontaires pour réhabiliter des routes de la capitale. Las d’attendre les actions de la commune urbaine d’Antananarivo (CUA), une vingtaine de personnes dans le cinquième arrondissement auraient convenu de se cotiser pour financer les travaux de réhabilitation d’un tronçon de route, dans leur quartier. «Les dégâts de l’état actuel des routes chaotiques sont nombreux : le carter est cassé, la transmission se détériore. C’est ce qui a poussé ces riverains à agir.», lance Toavina Ralambomahay, conseiller municipal. Il regrette, cependant, que cette initiative des riverains soit vaine. «On leur demande de respecter les procédures. Mais qu’est-ce qui est plus important, en cette période, les usagers ou l’administration ? On peut toujours régler l’administration, plus tard.», assène ce conseiller municipal. De nombreux usagers des routes de la ville d’Antananarivo se plaignent de l’état actuel de la route et de ses dégâts. Ils regrettent que la CUA soit de marbre, devant cette situation chaotique. Des travaux de réhabilitation devraient être effectués dans la capitale, compte-tenu du Conseil des ministres du 18 janvier. Ces travaux n’ont pas encore débuté, quelques semaines plus tard.