AMBOHIMIANDRA – Un homme ébouillante sa copine

Mère d’un nourrisson de vingt-quatre mois, une jeune femme est actuellement soignée à l’hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona (HJRA). Elle est méconnaissable. Sa partie supérieure est gravement brûlée. Son concubin, père de son enfant, a jeté de l’eau bouillante sur elle, le vendredi 3 février, à Ambohimiandra. L’homme d’environ 24 ans aurait été sous l’influence de substances psychotropes, a-t-on indiqué. Il est sans emploi et violent. La femme a, quant à elle, un petit boulot et c’est elle qui le nourrit ainsi que leur bébé. La semaine passée, elle est tombée malade et ne pouvait pas travailler. «Ma sœur s’est plainte car il n’y a ni nourriture ni médicament. Elle a décidé de rentrer auprès des siens pour se soigner et trouver de l’argent. L’homme lui a interdit d’y aller. Elle a insisté. C’est à ce moment-là qu’il l’a arrosée et étranglée. L’entourage est venue au secours de la femme», raconte Tsiory, frère de la victime. La violence au sein du couple, non marié, a été portée devant la justice. Suivant les conseils de l’association Fitia, une plainte a été déposée à la gendarmerie au Toby Ratsimandrava.