ACPE-CARA – L’Androy s’offre un partenariat de choix

Une franche collaboration. Avec ses expertises en excellence opérationnelle, amélioration continue par les employés, ACPE Madagascar signe un partenariat avec le Centre d’Affaires Régional Anosy, CARA, en présence de Karine Razafindrakoto, directrice générale adjointe de ACPE SARL et Rollis Rakotosamimanana, vice-président de CARA. Cette approche contractuelle vise à promouvoir le développement économique et social de la région Anosy. Créée en 2012, CARA est une structure d’appui pour l’entreprenariat dans la région Anosy. Il agit dans le domaine de la formation, du coaching et dans la mise en lien d’opérateurs locaux. À travers l’accompagnement des micros entreprises et des PME (petites et moyennes entreprises), il s’engage à appuyer des futurs entrepreneurs souhaitant se lancer dans l’entrepreneuriat et/ou des entités souhaitant élever leurs organisations et leurs performances. La réussite d’une entreprise se mesure non seulement par sa santé financière mais également par sa capacité à innover et à répondre aux besoins de ses clients et du marché. C’est pourquoi cette collaboration entre ACPE et CARA a pour but de prêter main forte aux entreprises malgaches de la région Anosy vers de meilleurs résultats, tant au niveau de la productivité que de la qualité. ACPE , une entreprise malgacho-canadienne, est leader depuis 2018 dans le domaine du « Lean Management » à Madagascar. Son expertise a permis à de nombreuses entreprises d’implémenter la culture d’amélioration continue et œuvre à mettre en place, grâce à l’implication des employés de chaque entreprise, des processus répondant à la satisfaction des clients. Elle a pour principale mission de contribuer au développement Lean des organisations et des gens à tous les niveaux : un changement de mindset et de savoir-faire tourné vers l’excellence. C’est dans cette optique de contribuer à instaurer un mindset d’amélioration continue auprès des TPE & PME locales que CARA et ACPE ont signé un partenariat d’un an. Ce partenariat permettra entre autres de faire bénéficier de formations Lean le staff de CARA (cette formation a d’ailleurs débuté le jour même de la signature du partenariat), et seront programmées aussi ,tout au long de l’année, des rencontres conférences avec les acteurs économiques TPE & PME de la région Anosy afin de leur partager cette culture Lean et les outils Six Sigma qui leur permettront d’accroître leur performance. Cette association des compétences sera, tout le monde l’espère, un réel tremplin pour ces entreprises de la région Anosy pour faire le grand saut en avant.