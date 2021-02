Témoignage – « On a effectué près de deux mille prélèvements en vingt jours »

Sitraka Antsa Hariniaina, technicienne de laboratoire a été l’un des membres de l’équipe réquisitionnée pendant la période de confinement. Elle témoigne de la difficulté qu’elle a vécue durant les vingt jours de réquisition. « J’ai été réquisitionnée pour renforcer l’équipe à Nosy Be en tant que technicienne de laboratoire. Je devais effectuer des prélèvements pour les tests PCR de Covid-19 du Centre Hospitalier de Référence Régional de CHRR Nosy Be », explique-t-elle.

Durant les vingt jours de réquisition à Nosy Be, aucune indemnité ne lui a été versée. Comme ses confrères, elle a dû subvenir à ses besoins. «On nous a promis que nous allions recevoir les indemnités dès notre retour dans la capitale. Mais ça n’a pas été le cas », indique-t-elle.

Les conditions de travail étaient rudes. Et il fallait vivre avec la psychose qui amplifiait à mesure que les cas puis les décès étaient annoncés. Les heures étaient interminables. « À Nosy Be, il y avait une chaleur étouffante. Mais nous devions rester dans des combinaisons de protection dès 4 heures du matin jusqu’à 23 h du soir. Imaginez ! J’ai effectué près de deux mille prélèvements pendant ces vingt jours. On a exigé de nous d’effectuer deux cent-cinquante prélèvements en moyenne par jour. Le volume de travail depuis le prélèvement jusqu’à la sortie des résultats était lourd. Mais nous devions assumer ces responsabilités en dépit du manque de moyens flagrant puisque même les équipements de protection individuelle n’étaient pas en nombre suffisant », enchaîne-t-elle.

Pour la technicienne, les paramédicaux jouent un rôle crucial dans l’accomplissement des travaux surtout dans le cadre de cette pandémie. « Il y a toujours une interdépendance dans les travaux effectués au niveau des centres de santé. Il est important que les autorités comprennent l’importance des lourdes responsabilités des paramédicaux qui sont sur le front et en tout temps, dans la lutte contre cette maladie à coronavirus », conclut-elle.