Opposition – Miara-manonja appelle au secours au FFKM

Les opposants poursuivront leur mouvement coûte que coûte. Ils sont sur le point de non-retour après le pique-nique à Imerinkasinina. Les leaders de Miara-manonja concoctent une déclaration pour leurs partisans ce samedi. En attendant, ils s’adressent aux Raiamandreny au sein du Conseil œcuménique des Églises chrétiennes (FFKM) d’intervenir dans le dialogue. Une demande d’ audience auprès des chefs des Églises a été donc envoyée.

Quelques jours après une première action du mouvement des opposants, les quatre leaders religieux sont déjà sollicités pour partager leur expérience dans la résolution de crise. Le processus de négociation est ouvert du fait que les meneurs de Miara-manonja refusent de consulter les tenants du pouvoir pour entamer une discussion sur une table ronde.

Le FFKM s’est exprimé sur plusieurs points ces derniers temps. Il n’a pas épargné les autorités de critiques sur la mauvaise gouvernance. Il a demandé que les difficultés quotidiennes de la population soient considérées, et qu’il faudrait au plus tôt la sortir de profonds problèmes tels que le kere, l’insécurité, l’accès à la santé, l’éducation et les difficultés économiques suite à la longue période de confinement, points soulevés dans son dernier communiqué le 24 janvier. Une prise de position dans ce bras de fer entre le pouvoir et l’opposition serait-elle possible?