Météo – Des précipitations abondantes en vue

Cette semaine s’annonce bien. La pluie sera au rendez-vous, sur une grande partie de Madagascar, après une longue période sèche. Ce qui devra réduire l’important déficit pluviométrique, depuis le début de la saison pluvieuse 2020-2021, au mois de novembre. « Une zone de convergence intertropicale (ZCIT) ou Ilaifito s’installe. Ce système perturbe notre climat et apporte des précipitations successives. En tout cas, nous attendons des orages pendant une semaine, au moins », explique Lahatra Mampionona, prévisionniste de la direction générale de la Météorologie, hier.

Bien qu’il soit très attendu, Ilaifito n’est pas sans risque. La stagnation d’eau, les crues de rivière, les éboulements suite à l’humidité du sol, seraient à craindre cette semaine. « Nous craignons une abondance de pluie en un court laps de temps. Ce qui pourra engendrer des difficultés de la vie quotidienne », peut-on lire sur un bulletin spécial de la météorologie à Madagascar, établi par des techniciens en météo.

Ils invitent les habitants d’Anala­manga, d’Atsinanana, de Melaky, de Menabe, de Boeny, de Sambirano, de Sofia, à être vigilants et à prendre des précautions face à ces risques. « Les habitants d’Antananarivo, en particulier, doivent faire attention, face à la vulnérabilité de la ville », ajoute Lahatra Mampionona. Antananarivo souffre de la vétusté, de l’insuffisance et de l’obstruction des réseaux d’assainissement.

Chaque fois que la pluie tombe, les eaux de pluie stagnent dans les rues et dans les bas quartiers et mettent du temps à s’écouler. Les habitants des quartiers hauts, par ailleurs, font face aux problèmes d’éboulement. Plusieurs blocs de rochers s’écartent petit à petit de leur roche mère sur la colline de Manjakamia­dana, et menacent de s’écrouler. Le danger persiste depuis 2015. Plusieurs habitants d’Amba­nin’Ampamari­nana y ont déjà perdu la vie. Hormis la sensibilisation des habitants des zones rouges aux éboulements, à quitter les lieux, aucune mesure particulière n’a été prise pour éviter que de tels dangers se reproduisent. Malheureu­sement, les locataires ou propriétaires des maisons sur ces zones en danger sont retournées y vivre. Ils n’envisagent pas de quitter les lieux, au péril de leur vie.

Possibilité de cyclogenèse dans le canal de Mozambique

Un cyclone pourrait se former dans le canal de Mozambique, incessamment. La perturbation du climat pourrait favoriser un cyclogenèse. Sa formation serait attendue pour la fin de semaine ou la semaine prochaine. Quant au cyclone Faraji, localisé à 3 300 km à l’Est de Madagascar, il continue sa trajectoire vers l’Est et ne présente aucun risque pour l’île.