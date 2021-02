Excursion « Miara-manonja » – Vingt-sept taxis-be mis en fourrière

Un contrôle massif des véhicules de transport en commun qui ont conduit les excursionnistes du mouvement politique « Miaramanonja » depuis Tanjombato à Imerinkasinina a été effectué, samedi, par les gendarmes et les policiers de l’Emmo-Far.

D’après le bilan communiqué hier lors d’une conférence de presse qui s’est déroulée à Ankadilalana, au siège du commandement de la Circonscription Inter Régionale de la Gendarmerie Nationale à Antananarivo, vingt-sept taxis-be ont été mis en fourrière. Vingt-et-un ont été verbalisés pour défaut d’autorisation de changer d’itinéraire. Les six autres transportaient des marchandises interdites.

Usant de subterfuges, certains transporteurs en ont placé des faire-parts funèbres sur leurs pare-brises, mais les forces de l’ordre n’en étaient pas dupes. Lors de la conférence de presse qu’il a donnée hier, l’Emmo Far a lancé un appel au calme et a incité tout citoyen à alerter les forces de défense et de sécurité en cas de besoin. Les ténors du mouvement Miara-manonja crient à l’injustice car seuls cinquante des deux cents taxis-be affrétés ont pu rejoindre Imerinkasinina.