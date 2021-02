Diffusion de fausse nouvelle – Andrianjato convoqué à Fiadanana

Le journaliste Vonison Andrianjato est convoqué à la Brigade de recherche de Fiadanana, ce jour. L’affaire qui concerne l’animateur de Miara-manonja a été également notifiée au président de l’Ordre des journalistes de Madagascar. « On m’a prévenu pour assister à l’audition demain (ndlr: ce mardi) à la gendarmerie », indique le président de l’OJM, Gérard Rakotonirina, joint au téléphone.

Les chefs d’inculpation de Vonison Andrianjato ne sont pas connus. Mais le journaliste et ancien ministre de la Communication au temps de pouvoir de Hery Rajaona­rimampianina serait interpellé pour diffamation et diffusion de fausse nouvelle, sur les ondes de Miara-manonja.

Les juristes et députés de la majorité ont déjà souligné que la diffusion de propos injurieux et diffamatoires en public est passible de poursuite judiciaire. « Ils dépassent les bornes », notent les juristes. Les opposants, eux, se défendent et tentent d’apporter plus d’éclaircissements. L’existence d’une ordonnance judiciaire qui a suspendu temporairement la station MBS sur l’émission satellite illustre entre autres, la diffamation soulevée contre l’équipe de Miara-manonja. Des propos et des informations véhiculés par les animateurs ont été enregistrés.