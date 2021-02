Agriculture – Les criquets commencent à menacer

Les criquets ont fait leur première apparition. Le nouveau directeur général de l’IFVM promet de les empêcher de nuire à la sécurité alimentaire déjà précaire.

Urgence. Les criquets sont présents dans le nord de la région Atsimo Andrefana. C’est ce qui a été précisé par le nouveau directeur général de l’IFVM (Ivotoerana famongorona ny valala eto Madagasikara), centre national de lutte antiacridienne, nommé le 29 janvier dernier en conseil des ministres. Les districts de Mahabo, Miandri­vazo, Manja, Toliara I I, Ihorombe et même le district d’Ampanihy, sont actuellement au stade d’urgence.

Les œufs ont déjà éclos et l’on ne compte que des jours pour que l’essaim de criquets ne commence son invasion. « Il y a urgence effectivement, car les criquets commencent déjà à voler pour se déplacer mais tous les moyens seront déployés pour engager des luttes terrestres dans ces zones indiquées comme zones d’éclosion », explique Toarson Randrianantenaina, directeur général de l’IFVM lors de sa prise de fonction hier dans les locaux de l’IFVM à Mitsinjo Betanimena Toliara.

« Nous sommes déjà en pleine campagne de lutte et le centre s’engage à repousser l’invasion des criquets afin de ne pas nuire à la sécurité alimentaire déjà précaire » ajoute-t-il. Selon toujours les explications, les opérations terrestres peuvent encore dissuader les criquets. Dans un avenir proche, le nouveau DG, projette d’utiliser des drones pour mettre les criquets hors d’état de nuire.

Décentralisée

Julien Mandrano, directeur sortant, passe ainsi le flambeau à Toarson Randria­nantenaina, après quatre années jour pour jour à la tête de l’IFVM. L’ancien directeur est actuellement sous contrôle judiciaire pour une affaire de détournement de budget pour le carburant du centre. Il déclare toutefois avoir fait de grandes réalisations dans le développement de l’IFVM. « Le budget n’a pas changé en quatre ans alors que nous avons pu mettre en place un centre de médecine préventive pour les cent soixante agents fonctionnaires de l’IFVM. Des infrastructures sportives sont également en place outre les infrastructures utiles dans les zones anti-acridiennes », souligne Julien Mandrano, DG sortant.

L’IFVM est un établissement public à caractère administratif, rattaché au ministère de l’Agriculture et de l’élevage, et dirigé par un directeur général. C’est la seule direction générale décentralisée de Madagascar. L’IFVM est représenté par huit zones antiacridiennes, Befandriana, Sakaraha, Ejeda, Ambo­- vombe, Antsohihy, Ihosy, Ampanihy et Manja. La passation a donc vu la présence du secrétaire général du ministère de tutelle, des autorités de la région Atsimo Andrefana, des parlementaires, des maires, afin de marquer l’importance à la lutte antiacridienne, garante de la sécurité alimentaire. « La région, le pays sont déjà fatigués d’endurer des crises, le coronavirus, la sécheresse, les cyclones et il faut éviter d’en fournir une. Il ne faut pas que les criquets arrivent à ravager l’agriculture et les pâturages », se sont enchaînés à souligner les orateurs durant la cérémonie d’hier.