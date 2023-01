VIOL SUR MINEURE – Il abuse d’une fillette de 9 ans

À l’ombre. En fin de la semaine passée, le parquet d’Antsirabe a envoyé un pédophile en détention préventive dans la maison centrale locale. Le prévenu est un jeune homme de 24 ans. Il vient d’Ankazomiriotra, du district de Mandoto. Le samedi 31 décembre, il buvait de l’alcool et peut-être aussi consommait des substances stupéfiantes, selon la gendarmerie saisie de l’enquête. Il était environ 18 heures, ce jour-là, lorsqu’il a croisé une petite fille de 9 ans. Il n’a pas hésité à s’emparer d’elle. Il l’a entrainée de force dans un bosquet où il l’a violée. On l’a remarqué lorsqu’il a fini ses actes bestiaux. La victime a beaucoup souffert et a dû être placée sous soins. Le pervers a été dénoncé à la gendarmerie. Celle-ci n’a pas mis longtemps pour le capturer, retenir en garde à vue et soumettre à un interrogatoire. Le présumé coupable du forfait ne pouvait rien nier devant ses enquêteurs. Fixé sur son sort, il a été présenté au juge qui a prononcé son mandat de dépôt. La gendarmerie de Vakinankaratra a rappelé aux parents que la loi interdit d’arranger un viol à l’amiable. Tous témoins de crime sexuel sont sollicités d’aviser immédiatement les forces de l’ordre.