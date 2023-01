Un nouvel espoir

Le climat qui prévaut est encore conditionné par le vent du nouvel an qui provoque des pluies qui font tomber des vœux. Et baignés dans cette atmosphère encore festive, nous aspirons encore l’air euphorisant qui maintient les esprits à une altitude encore haute sur la montagne du plaisir. Les fêtes se suivent et ne se ressemblent pas. Elles ont toutes, cependant, cette saveur envoûtante qui peut faire des premières semaines d’une année une période de grâce remplie de délices avec des dates dont la légèreté fait qu’on peut encore léviter et échapper à la pesanteur de la dure réalité.

Mais un jour, une fois ces premières semaines exaltantes passées, on redescendra sur terre avec les soucis qui peuvent nous tenailler. Pour l’instant, on est encore dans les habits neufs de l’année qui lui donnent les apparences des champs Elysées, cette partie de l’enfer qui, selon la mythologie grecque, est celle des fêtes éternelles, du plaisir infini. On est alors sous le charme d’une magie qui nous extrait, temporairement, de la gravité des lourdes choses sérieuses de la vie. Les fêtes peuvent, comme l’est le Poudlard Express dans l’univers de Harry Potter, être porteuses de précieuses forces qui peuvent nous arracher de la terre des soucis journaliers et des combats qu’on mène contre les puissances de la vie quotidienne qui aiment nous affliger de tant de maux qui rythment nos journées « ordinaires », qui peuvent avoir la beauté des roses mais qui ne peuvent se défaire des épines.

L’ambiance est toujours à la fête, pour un long moment, et est encore propice aux souhaits du nouvel an. Mais alors que les vœux prolifèrent, ils peuvent avoir le même pouvoir que La peau de chagrin (H. de Balzac, 1831), sources de délices mais qui dévorent aussi, progressivement, les sourires que le nouvel an peut dessiner sur toutes les lèvres et qui peuvent être effacés par la cruelle routine des jours ordinaires. L’avènement de ces dates à venir, qui succèderont à cette première partie d’extase de l’année, est craint car elles peuvent apporter les orages qui achèveront s’assombrir considérablement nos calendriers dont on aura hâte de nous en débarrasser pour les remplacer par ceux d’une année qui est encore située dans le futur. On aborde donc cette année avec le cœur rempli d’espoir, ce sentiment dont le nouvel an est le meilleur pourvoyeur de carburant. Et on a encore l’espoir avec nous, et l’avoir peut encore nous aider à traverser l’année, avec un minimum de sérénité. On peut toujours espérer que 2023 fera exception à la règle et sera plus généreuse en joies que ne l’étaient ses prédécesseurs.