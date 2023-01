TENNIS – CHAMPIONNAT D’AFRIQUE AUSTRALE U14 – Résultat prometteur pour Jessé Napoke Hangah

Jessé Napoke Hangah a été battu par le Zimbabwéen Tendela Goodchild en 2 sets (3/6 1/6) hier. Assez bon techniquement, le Zimbabwéen, avec le public acquis à sa cause, a dominé d’entrée le jeune malgache. Trop timide avec son jeu, ce dernier n’a pas réussi à entrer dans son jeu. Malgré sa défaite, le jeune malgache a vécu une belle expérience et une belle aventure en tennis. Son exploit au premier match contre le Sud-Africain Mathew Goodchild a montré qu’avec sa première expérience internationale, la Fédération malgache du tennis a vu juste car le jeune joueur issu de Toliara a un bel avenir devant lui. Il lui faut des tournois pour murir en expérience et en gestion de ses émotions. Après sa défaite d’hier contre le Zimbabwéen, Jessé Napoke Hangah a donné son avis sur sa première participa­tion au championnat d’Afrique australe. « C’était ma première sortie en international et je suis très content de jouer pour mon pays. Cependant, c’était un match très difficile et très pénible pour moi. La fatigue du premier match m’a handicapé, mais c’est le jeu. J’essayerai de donner le meilleur de moi-même aux prochaines rencontres. » Dans son premier match, le jeune joueur de Toliara a réussi un grand coup en éliminant le numéro 3 sud-africain, Mathew Goodchild en deux manches 6/3 7/6 (3). Pourtant, il a commencé le match très stressé, ce qui est normal puisque c’était son premier match international. L’adversaire a mené au premier set, mais Jessé a progressivement réussi à gérer ses émotions et il a commencé à jouer son jeu. Le jeu de Jessé qui fait de gros lift a vraiment dérangé son adversaire. Parce que dans les tournois U14, ce sont les joueurs eux-mêmes qui assurent l’arbitrage, son adversaire a commencé à tricher sur toutes les balles proches de la ligne. Jessé a joué presque systématiquement sur son coup droit. Au tie break,il a mené 6/0. Paniqué, le jeune Zimbabwéen a de nouveau triché et il est remonté à 6/3. Finalement après un long échange, Jessé a gagné le tie break 7/3. Malgré sa défaite, des points très positifs sont attribués au jeune Jessé. Il est très fort en coup droit et sait faire balader l’adversaire sur tout le court. Son revers et solide et il a devant lui le temps de s’améliorer et surtout d’évoluer son premier service en évitant le deuxième (trop de fautes).