TENDANCES DU MARCHÉ INTERNATIONAL – Les cours du pétrole jouent au yo-yo

Les sénateurs ont-ils eu raison ? D’amender le projet de loi de finances initiale de 2023 pour appliquer dès ce mois de janvier la TVA de 20% au lieu de 15 sur les prix du carburant. Alors que la proposition du ministère de l’économie et des finances, MEF, a été de voir les fluctuations des cours du pétrole durant le premier semestre avant de décider. Il a été évident que si la tendance était à la hausse, le maintien des 15% aurait été décidé. Mais les premiers jours sur le marché international du pétrole ont dégagé une tangente. Un marché toujours aussi déprimé par la crainte d’une baisse de la demande et les effets induits de la guerre en Ukraine. Le plafonnement du pétrole russe à 60 dollars le baril par les pays de l’Union européenne ou ceux qui veulent y adhérer crée une vive tension sur le marché. Même si la production russe ne pèse pas autant sur la demande globale. Il existe aussi cette soudaine propagation du coronavirus dont l’ampleur exacte n’est pas facile à cerner. Pour Madagascar, la TVA de 20% ne devrait pas influencer sur les prix à la pompe. Selon la version officielle. La vraie crainte peut venir de cette perte de valeur de l’ariary face au dollar. Un véritable accélérateur du taux d’inflation. En tout cas, des spécialistes du pétrole donnent leur avis sur l’avenir à court terme de ces transactions des plus instables et volatiles. Sensibles à la moindre convulsion sur le front politique.