FIN DE MANDAT – Un semestre surchargé pour Rajoelina

Le président de la République aura du grain à moudre durant ce premier semestre de l’année 2023. Il devrait enchaîner les tournées d’inauguration d’infrastructure ou de lancement de nouveaux projets.

Dernière ligne droite. Selon les informations, Andry Rajoelina, président de la République, aura un programme chargé durant cette première moitié de l’année. Le locataire d’Iavoloha compte en effet enchaîner les sprints inauguraux et les coups d’envoi de projets. Des tournées au pas de course qui vont s’enchaîner au moins jusqu’à la fête nationale. Le locataire d’Iavoloha a donné une idée du ton sur lequel il compte attaquer cette année 2023, dans son discours de vœux, le 31 décembre. Une allure qu’il compte visiblement maintenir jusqu’au moment où il sera amené à démissionner, en cas de candidature à la prochaine course à la magistrature suprême. Sauf changement, le coup d’envoi des travaux de réhabilitation de la Route nationale numéro 10 (RN10), qui part d’Ambovombe jusqu’à Andranovory, est parmi les premières échéances du planning présidentiel. Andry Rajoelina a en effet indiqué que les travaux sur la RN10 démarreront en ce début d’année. D’une pierre, deux coups, le chef de l’État devrait marquer le début officiel de la mise en place du pipeline Efaho. La raison d’être de cette infrastructure est de transporter l’eau de rivière Efaho pour en approvisionner les localités arides du Deep South. Toujours dans le domaine des infrastructures routières, par ailleurs, il a indiqué que les travaux de réhabilitation de la RN44 seront terminés “avant le mois de juin”.

Le locataire d’Iavoloha a fait de la RN44 un défi personnel. Une gageure politique pour se démarquer de ses prédécesseurs, au même titre que la RN13 dont les travaux sur la partie entre Ambovombe et Taolagnaro ont démarré depuis l’année dernière. Selon les indiscrétions, l’année dernière justement, une consigne a été donnée aux membres du gouvernement. Celle d’accélérer la concrétisation des “projets émergents”, de chaque département. Le lancement ou l’inauguration de ces “projets émergents”, devra marquer cette première moitié de l’année. Les inaugurations des infrastructures dans le cadre du rétablissement de la présence de l’État marqueront également les déplacements présidentiels.

Performance

Dans son discours de vœux toujours, le locataire d’Iavoloha a souligné que durant les quatre années de son mandat qui se sont écoulés, l’Exécutif s’est appliqué à rétablir la présence de l’État, “jusqu’à la base”. À rapprocher l’administration de la population. Ceci par le biais “d’infrastructures de proximité qui répondent aux besoins de la population”. Des établissements scolaires, les locaux de directions régionales de la sécurité publique et autres établissements publics attendent leur inauguration officielle. Il y a aussi les infrastructures sportives.

Produire localement tout ce dont le pays a besoin est également le challenge inscrit dans les Velirano du chef de l’État. C’est dans ce sens qu’il table sur la politique d’industrialisation du pays. Une formule pour booster le secteur de l’emploi également. Dans ce secteur, les dernières semaines de l’année 2022 ont été marquées par le lancement des travaux d’élargissement de la cimenterie d’Ibity. Selon le Président, elle permettra d’atteindre l’autosuffisance en ciment d’ici deux ans.

S’agissant du secteur industriel toujours, les premiers mois de 2023 devront voir la mise en place des usines de production de sucre, notamment. L’autosuffisance en sucre, en farine, en huile alimentaire et en ciment, en boostant la production locale, sont les premiers objectifs. La lutte contre l’insécurité fera, du reste, partie des premiers rendez-vous dans l’emploi du temps présidentiel durant les premières semaines de l’année.

Durant une cérémonie militaire, au camp du premier bataillon parachutiste, à Ivato, le 22 décembre, Andry Rajoelina a annoncé l’acquisition d’un nouvel hélicoptère pour l’armée. L’aéronef est attendu à Madagascar durant la deuxième partie de ce mois de janvier. S’agissant du domaine de l’environnement, le Président est attendu à Ilaka-Est, le 19 janvier, pour la journée nationale de reboisement.

Lors de la présentation des vœux de son cabinet civil, à Iavoloha, la semaine dernière, Andry Rajoelina aurait indiqué qu’il aborde cette nouvelle année non pas comme une année électorale, mais comme celle qui clôt le mandat que lui a accordé la population. Aussi, il compte mettre les bouchées doubles pour concrétiser ses engagements. Il est peu probable toutefois qu’il n’ait pas en tête la présidentielle. Et les tournées inaugurales seront des occasions de mettre les réalisations étatiques et ses projets sous les spotlights.

Seulement, mais en parallèle, l’État doit aussi s’employer à améliorer la situation socio-économique. Comme soutient le Président, les actions étatiques doivent avoir des résultats palpables sur l’amélioration du quotidien des ménages. Le Fonds monétaire international (FMI), annonce toutefois que 2023 sera plus difficile que 2022, pour l’économie mondiale. Pour s’assurer d’une victoire sans appel pourtant, il faudra performer qu’importe la conjoncture. Dans cette dernière ligne droite, aucune excuse ne sera plus recevable.