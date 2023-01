DIVERTISSEMENT – Le théâtre, privé de salle et de public

Le monde du théâtre malgache rencontre plusieurs problèmes dans la réalisation des spectacles.

Mis à l’écart. Les prestations théâtrales dans la capitale diminuent chaque année et commencent à perdre du terrain. L’année dernière, il n’y a eu que 5 spectacles et pour 2023, les chiffres sont envisagés pareillement. Selon Mbato Ravaloson, président des groupes de théâtre malgache ou FMTM, le manque de salle est la principale cause de cette difficulté. «Il y a une vingtaine troupes de théâtre dans la capitale mais ne peuvent pas jouer leurs pièces vu que les théâtres municipaux tels que la Tranompokonolona d’Analakely ainsi que le Théâtre municipal d’Isotry sont désormais occupés par les églises», ajoute-t-il. Aussi, les répétitions ne peuvent plus être faites que tous les week-ends alors qu’une pièce de théâtre doit être préparée trois mois à l’avance.

Le théâtre est un moyen de préserver la langue malgache. Il véhicule des messages éducatifs ainsi qu’une sensibilisation des jeunes à aimer et connaître l’authenticité de leur langue maternelle. Il y a plusieurs catégories de théâtre pour les poussins, les juniors ainsi que les seniors.

Formations

«Plusieurs formations de théâtre se font dans la capitale ainsi que dans les autres provinces y compris Toamasina. Il est aussi introduit dans les écoles et les universités de la capitale où les étudiants sont aussi formés à écrire et jouer les pièces théâtrales. Concernant le théâtre Charles Ravaloson à Analakely, des discussions avec le ministère concerné devraient se tenir pour le soutien du théâtre malgache» explique Mbato Ravaloson

L’objectif des troupes de théâtre à travers leur pièce est surtout de réinsérer le théâtre dans la société malgache. Sans les trois personnes clés comme l’auteur, les troupes et les spectateurs, le théâtre n’est rien.