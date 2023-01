ALLIANCE FRANÇAISE D’ANTANANARIVO – Mirado-Reko Band un duo gagnant

Le premier concert de l’année avec Mirado et Reko Band a réuni une centaine de spectateurs à l’Alliance française Andavamamba samedi dernier. Le terrain de l’Alliance française Andavamamba a été inondé par les jeunes lors du concert de Mirado et Reko Band. Le spectacle était prévu à 14h mais vers midi, le public impatient s’est précipité à faire une longue queue jusqu’à l’ENS Ampefiloha. Quant aux deux groupes, les répétitions ont été faites dès la matinée. L’ambiance a été flamboyante. Le club de jazz de l’alliance française a ouvert les hostilités à 14h avec quelques morceaux connus y compris «Tady vita fatomaty» de Lolo sy ny tariny. C’est vers 14h41 que la bande à Fy Rasolofoniaina et ses chansons énigmatiques a pris la relève et a été accueillie en grande pompe par ses fans. Avant d’attaquer la première chanson «Tongasoa», Fy Rasolofoniaina avoue sa profonde affection envers ses admirateurs en disant «Nous sommes une famille». Au tout début, le groupe a bercé les spectateurs avec «Misy anao», «Hira», «Mitonia»,»Ny hatsaranao» et «Tiako ianao» sans aucun temps mort. Il a fait bouger les jeunes à la fin de sa prestation avec «Fohazo ilay Zaza» et «Ny anaranao». Mirado a embarqué ses fans dans un souvenir lointain avec ses premières chansons d’amours comme «Trano bongo», «Tiako ianao», «Ilay hatsaranao», «Ho avy tsy ho ela» et «Ento aho».Il a enflammé la scène lors de son duo avec Manoa et sa guitare électrique, la seule femme du groupe dans le titre «Tiako raha mba ianao».